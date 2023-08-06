Це черговий фейк РФ у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія", кажуть у ЦПД.

Росія продовжує поширювати фейки про Україну. Після біолабораторій, бойових комарів та "брудних" бомб росіяни взялися розповсюджувати нісенітниці про нібито продаж органів українців.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. "Ворог розповсюджує фейкове оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців. Як зазначається в оголошенні, ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що насправді ж це черговий фейк Росії у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". ЦПД проаналізував ресурси, де поширюється подібна інформація, та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України.

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Фейки РФ про Україну

Від початку повномасштабного вторгення в Україну Російська Федерація за будь-якого зручного приводу поширює фейки про нашу країну. Робить це як у ЗМІ, так і на міжнародних майданчиках. Одним із них є Рада безпеки ООН. Так, постпред РФ Василь Небензя заявляв, що Україна готує "брудну" бомбу. Він же є автором багатьох безглуздих заяв щодо бойових комарів, яких Україна буцімто застосовує у війні проти РФ.

Та на цьому фейки не завершуються. Схоже, в Росії не згасає безмежна віра в українських науковців, адже, якщо вірити пропагандистам країни-агресорки, Україна нібито знищує посівні на Луганщині та в РФ за допомогою "бойової сарани".

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