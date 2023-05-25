Російська ФСБ оголосила, що запобігла спробі ядерного теракту з боку України та знайшла "причетних".

Росію ледь не накрив "ядерний гриб" внаслідок спроби масштабного "теракту", якій нібито змогла завадити російська ФСБ.

Пропагандистські "РИА Новости" повідомили, що йдеться про спробу підриву 30 опор ЛЕП Ленінградської та Калінінської АЕС.

"Терористам вдалося підірвати одну і замінувати 4 опори ЛЕП Ленінградської АЕС, закласти вибухові пристрої під 7 опор Калінінської АЕС", - вказали там.

У відповідних "заворушеннях" традиційно звинуватили спецслужби України. У РФ заявили, що група "українських" диверсантів спланувала спецоперацію "напередодні 78-ї річниці Перемоги" (до 9 травня): "Це, за задумом українських спецслужб, призвело б до зупинки ядерних реакторів, порушення штатного режиму роботи АЕС", - вказали там.

Відповідну інформацію пропагандистські ЗМІ доповнили роликом про затримання двох "українців", які нібито пройшли спецпідготовку в Київській та Миколаївській областях. Для організації "теракту" вони потрапили на територію РФ через кордон в Псковській області.

Також ФСБ РФ оголосила в розшук ще одного диверсанта, у якого нібито є громадянство України і РФ (зараз він знаходиться в Бельгії) і затримала двох "посібників українців" з-поміж громадян Росії.

На даний момент спецоперація з пошуків "українських терористів" триває.

Росія зіткнулася з ядерною загрозою через диверсантів

Нагадаємо, що 22 травня влада РФ панічно вивозили з території Брянської області ядерні запаси, побоюючись, що місцеві диверсанти повалять режим шляхом контролю над сховищем боєприпасів у Гайворонському районі. Йдеться про об'єкт Білгород-22.

Як відомо, в цей день свою діяльність розгорнули бійці "російського добровольчого корпусу". Вони зайшли на територію області та зайняли кілька селищ під гаслом, що незабаром Росія звільнитися від режиму Путіна.

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