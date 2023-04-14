За словами терориста, українські солдати вторгнуться в Брянську, Курську та Бєлгородську області.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вразив новими військовими планами, які "замислили" проти РФ Збройні Сили України.

В ефірі російської радіопередачі він зазначив, що армія України готує вторгнення в Брянську, Курську та Бєлгородську області ще до початку свого очікуваного контрнаступу.

"Вважаю, що вони можуть перед початком свого наступу провести ряд вторгнень більшими силами в Брянській, Курській, Бєлгородській області", - заявив терорист.

Гіркін уточнив, що "операція" ЗСУ буде спрямована на залякування "російського ведмедя", а армії РФ, в кінцевому підсумку, нав'яжуть небажані оборонні бої: "Будуть дебушувати, демонструвати активність, можуть вторгнутися й просунутися на кілька кілометрів, захопити кілька населених пунктів і нав'язати нам там оборонні бої, тобто нашим військам доведеться вибивати їх звідти", - навангував він.

Гіркін розкрив терміни контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що під час свого минулого монологу терорист Гіркін здивував своєю заявою про те, що знає деталі можливого початку контрнаступу України.

Гіркін зізнався, то не має "виходів" безпосередньо на Генштаб України, але, знає деякі нюанси. За його словами, контрнаступ ЗСУ точно почнеться, і "почнеться досить скоро".

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