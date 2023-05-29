Російський терорист прокоментував заяву Пєскова про те, що "СВО" - не його компетенція в питанні "захоплення" Харкова.

Російський терорист Ігор Гіркін Стрєлков обурився тим, що прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков "відхрестився" від так званої "спецоперації". Раніше він також підтримав неоднозначною заявою Захід.

У своєму Telegram Гіркін нагадав про заяву губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, який раніше згадував про "необхідність звільнення Харкова і Харківської області".

"Містер Пєсков знову підкреслив, що СВО до його компетенції не належить і тому він нічого прокоментувати не може. Ще раз змушений нагадати: Пєсков говорить від імені президента, висловлює точку зору, яку (теоретично) має президент", - вказав Гіркін.

У цьому ключі терорист порадив росіянам офіційно засудити "експансіоніста" Гладкова, але, перше, все-таки дочекатися "схвалення" або "несхвалення" з боку Кремля: "А то і "за дискредитацію" можна загриміти...",- заявив терорист.

Губернатор Бєлгорода заявив, що хоче захопити "Харків"

Нагадаємо, що в інтерв'ю одному з пропагандистських каналів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що Харків і Харківську область слід приєднати до РФ, і що тільки так можна убезпечити Білгородщину та інші прикордонні з Україною території.

У відповідь прес-секретар Путіна на зустрічні питання журналістів спробували "зістрибнути" з цієї теми: "Це належить до категорії питань, пов'язаних з проведенням СВО, тому я не можу це ніяк коментувати", - сказав він пропагандистським ЗМІ.

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