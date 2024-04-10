Терориста нібито готова прийняти на службу одна з військових частин, дислокованих у так званій "ДНР".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін попросив відправити його з в'язниці на війну в Україну.

Про бажання відправитися з в'язниці на війну Гіркін повідомив під час судового засідання. Дружина терориста Мирослава Регінська заявила у Телеграмі, що одна з військових частин, дислокованих у межах так званої "ДНР", нібито згодна підписати з Гіркіним контракт і призначити його на посаду командира взводу.

Суд розгляне апеляцію на вирок у травні. Адвокат розраховує, що суд погодиться скасувати вирок Гіркіну за умови, що той вирушить на фронт. Втім, за чинним російських законодавством, засуджені "за екстремістськими статтями" не можуть служити у збройних силах.

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"Коли країна переживає важкий військовий конфлікт, не пускати на фронт офіцера і патріота, який має унікальний досвід і знання у військовій сфері – злочин. Але саме таку критичну помилку зробила влада, яка відправила за політичним звинуваченням в екстремізмі до в'язниці Ігоря Стрєлкова", - заявила дружина терориста.

Вона також додала, що на суді Гіркін сказав: "Служу Вітчизні!" ," і від своїх не відмовиться ніколи".

Вирок Гіркіну

Ігор Стрєлков-Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму. Російського терориста звинуватили за ч.2 ст. 280 "публічні заклики до екстремізму з використанням Інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Підставою для цього стали дві публікації екс-фсбшника: у першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим. Один з цих постів визнали екстремістським і по ньому пред'явили звинувачення.

26 січня в британській розвідці висловили думку, що засудження бойовика Ігоря Гіркіна у Росії свідчить про все більше неприйняття Кремлем критики щодо ведення війни проти України.

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