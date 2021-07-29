Російський неонацист Антон Раєвський воював на Донбасі на боці терористів, а тепер вирішив займатися політикою в Росії.

Російська партія ЛДПР, лідером якої є одіозний Володимир Жириновський, висунула на вибори в Орловській області неонациста Антона Раєвського.

Про це повідомив український блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслює, що Раєвський відкрито називає себе прихильником ідей Гітлера і з гордістю набив на собі його портрет разом зі свастикою, про що свідчать виставлені фотографії.

"Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії - це такий антифашизм", - прокоментував Казанський.

Також він нагадав, що Раєвський воював на Донбасі на боці терористів, а тепер вирішив займатися політикою в Росії.

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Автор: Денис Прядко