Учасникам групи може загрожувати до 10 років в'язниці.

У Росії група підлітків об'єдналися після смерті неонациста Максима Марцинкевича на прізвисько «Тесак». Вони назвали себе «Підлітки виходять вбивати».

Читайте також"Два тіла вже відкопали": новий поворот у справі про смерть російського неонациста "Тесака" (фото)Про це пише Telegram-канал Baza.

ФСБ та СК вже кілька місяців розслідують справу цієї групи. Її учасникам закидають статтю 282.1 (організація екстремістської спільноти).

Зазначається, що після смерті «Тесака» кілька десятків підлітків об'єдналися, щоб просувати ідеї Марцинкевича і мститися за його смерть. Познайомилися вони на похороні неонациста на Кунцевському кладовищі, тоді ж і придумали ідею для руху.

«Про спільноту майже відразу дізналися в спецслужбах і порушили кримінальну справу. У Бабушкінському слідчому відділі її розслідують з грудня минулого року. Членам групи може загрожувати до десяти років в'язниці», - йдеться в повідомленні.

Смерть «Тесака»: що відомо

В смерті Марцинкевича в СІЗО стало відомо у вересні минулого року. Його тіло знайшли в одиночній камері, де він перебував тимчасово для подальшого пересилання до Москви. Його везли до столиці для явки з повинною у новій справі, пояснив один з його адвокатів Іван Сидоров.

За словами Олексія Михальчика, іншого адвоката Марцинкевича, його катували протягом останніх трьох місяців. «Тесак» нібито розповідав йому про тортури, метою яких було домогтися від нього визнання у вбивствах, скоєних в Москві в 90-х.

Хто такий «Тесак»

Вперше «Тесак» став відомий як лідер міжрегіонального відділення неонацистської молодіжної організації «Формат 18».

Після цього він став співзасновником і громадського руху «Перебудова». Найпопулярніший проект цього руху «Окупай-педофіляй», метою якого була боротьба з педофілами.

Проти «Тесака» було порушено чотири кримінальні справи.

У грудні 2018 року «Тесака» засудили до 10 років колонії суворого режиму за напади на людей під приводом боротьби з наркоторгівлею. Через рік вирок Марцинкевичу переглянули та вид виправної установи змінили на колонію загального режиму. У жовтні 2014 року «Тесак» заявляв, що не збирається кінчати життя самогубством.

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Автор: Катерина Шварц