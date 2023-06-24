Глава Російського історичного товариства, що нібито "спроба розгойдати суспільство, пробудити в ньому найтемніші устремління, розпалити вогонь братовбивчої громадянської війни - провалилася".

Голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін заявив, що військовий переворот "вагнерівців" викликав тривогу. Він нагадав про 1917 рік і заговорив про "непоправні, жахливі наслідки".

"Члени російського історичного товариства з тривогою сприйняли останні звістки з Ростова-на-Дону. Спроба збройного заколоту, зради, зроблена за спиною воюючої армії, - найстрашніше, що не виправдовується ніякими колишніми заслугами, злочин. Нашим ворогам ніколи не вдавалося перемогти Росію силою зброї, тому вони робили ставку на те, щоб розколоти нашу країну зсередини. Досвід трагічних подій 1917 року свідчить про те, що непомірні особисті амбіції і політична сліпота, безпринципність і егоїстичне бажання зводити рахунки, замість того, щоб єдиним фронтом стати на захист Вітчизни, - завжди тягли непоправні, жахливі наслідки", - йдеться у повідомленні.

При цьому він заявив, що нібито "спроба розгойдати суспільство, пробудити в ньому найтемніші устремління, розпалити вогонь братовбивчої громадянської війни - провалилася", а росіяни продемонстрували громадянську зрілість і здатність відрізнити правду від брехні.

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"Наша країна продовжує самовіддану боротьбу за своє майбутнє, за наш національний суверенітет, відображає безпрецедентну за своїм масштабом агресію тоталітарно-ліберальних режимів заходу. Кожен з нас, в тій чи іншій мірі, своїми вчинками пише її історію - і тому зобов'язаний проявляти відповідальність", - вказав Наришкін.

Також він закликав росіян об'єднатися навколо російського диктатора Володимира Путіна та підтримати армію РФ.

Військовий заколот в Росії - що відомо

23 червня Євген Пригожин звинуватив армію РФ в обстрілі "вагнерівців" і зажадав від Москви видати Міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

На ранок найманці захопили Ростов-на-Дону, потім пройшли Воронеж, після чого рушили в бік Москви.

Президент РФ Володимир Путін назвав дії Пригожина "зрадою" і "ударом у спину", і закликав бойовиків ПВК "Вагнер" скласти зброю. У свою чергу головний "вагнерівець" відмовився скласти зброю.

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