Це одне з найбільших хімічних підприємств півдня РФ.

Цієї ночі безпілотні літальні апарати атакували Кам'янський хімічний завод у Ростовській області.

Губернатор Василь Голубєв повідомляв, що російська протиповітряна оборона близько 02:00 знищила три БПЛА в районі Каменська-Шахтинського. Пізніше він написав, що через падіння уламків дронів у Кам'янську на будівлі промислового призначення пошкоджено скління.

"Легкі поранення у вигляді порізів отримав співробітник підприємства, йому надано першу допомогу, від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі заходи", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За даними Astra, йдеться про одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни - Федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський". Один із дронів упав на територію заводу, пошкодивши скління адміністративної будівлі.

Що відомо про цей хімзавод:

У розсекречених у 2011 році документах американського Центрального розвідувального управління вказується, що на підприємстві виробляли композитне паливо для ракетних двигунів РТ-2, а також розміщували випробувальні установки.

Йдеться про радянську міжконтинентальну балістичну ракету, яка перебувала на озброєнні СРСР з 1968 по 1976 рік.

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