Місцевий губернатор заявив про роботу ППО.

У п'ятницю, 23 лютого, жителі російського Ростова заявили, що чують звуки вибухів. Місцеві Telegram-канали почали писати про них після 13:30.

Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що "за межами області" працює російська система протиповітряної оборони. У Міністерстві оборони РФ не коментували те, що відбувається.

"У захисників не буває вихідних. Підрозділи ППО працюють по повітряних цілях за межами області. Прошу зберігати спокій", - написав Голубєв у своєму Telegram-каналі.

Тим часом в мережі публікують відео, на якому можна почути гучні вибухи, а також фото зі слідами роботи протиповітряної оборони в небі.

Війна в Ростові: що відомо

Нагадаємо, під час літнього "походу на Москву" колишній ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин захопив ряд військових об'єктів у Ростові-на-Дону, включаючи штаб Південного військового округу.

За час повномасштабної війни в місті та області неодноразово відбувалися пожежі, також місцева влада звітувала про роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях після гучних вибухів.

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