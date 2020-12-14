Лікар дитячої поліклініки переплутала номер квартири і постукала у двері, яку відкрив чоловік у нетверезому стані.

У Єкатеринбурзі п'яний росіянин зламав ніс жінці-дитячому лікарю, яка помилково подзвонила не в ті двері.

Про це повідомив Life глава прес-служби ГУ МВС Росії по Свердловській області Валерій Горєлих.

Жителі одного з багатоквартирних будинків викликали педіатра для своєї дитини. Лікар дитячої поліклініки переплутала номер квартири і постукала у двері, яку відкрив чоловік у нетверезому стані. Він накинувся на доктора і вдарив її кілька разів, в результаті чого зламав їй ніс.

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Зловмисника відвезли до відділу поліції, а лікарю довелося взяти лікарняний.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за хуліганство. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею про "заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості людині, яка виконувала службові обов'язки". У такому випадку чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Уточнюється, що раніше він вже був судимий за умисне заподіяння шкоди здоров'ю.

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Автор: УНІАН