В результаті інциденту ніхто не постраждав / скріншот з відео
У Чебоксарах вагон, що відчепився від поїзда, пронісся по залізничному переїзду, ледь не збивши автомобіль на своєму шляху.
Відео події опублікував портал ZaRulem.ws.
Інцидент стався 2 лютого на перетині залізничних колій та автодороги на Гремячівському проїзді.
На опублікованих кадрах видно, як вагон на високій швидкості проноситься по переїзду, а потім врізається в локомотив в районі автозаправного проїзду, який знаходиться приблизно за 1,5-2 кілометри від переїзду.
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