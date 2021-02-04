Цистерна проїхала близько двох кілометрів і врізалася в локомотив.

У Чебоксарах вагон, що відчепився від поїзда, пронісся по залізничному переїзду, ледь не збивши автомобіль на своєму шляху.

Відео події опублікував портал ZaRulem.ws.

Інцидент стався 2 лютого на перетині залізничних колій та автодороги на Гремячівському проїзді.

На опублікованих кадрах видно, як вагон на високій швидкості проноситься по переїзду, а потім врізається в локомотив в районі автозаправного проїзду, який знаходиться приблизно за 1,5-2 кілометри від переїзду.

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Автор: УНІАН