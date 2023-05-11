За версією суду, росіянка вчинила "наругу над тілами померлих".

Приморський суд Санкт-Петербурга визнав 61-річну росіянку Ірину Цибаневу, яка залишила на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна записку з проханням "забрати сина до себе", винною.

Як пише видання "Ротонда", прокурор вимагав для 61-річної вдови, матері двох дорослих дітей і бабусі шести онуків, три роки умовно з випробувальним терміном три роки. Вона визнала провину частково, заявивши, що залишала записку на могилі батьків Путіна, але не хотіла проводити будь-яку політичну акцію.

За "наругу над тілами померлих і місцями їх поховання, вчинену за мотивами політичної ворожнечі" жінку засудили до двох років ув'язнення з випробувальним терміном у два роки.

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Записка на могилі батьків Путіна

Мешканку Санкт-Петербурга Ірину Цибаневу російські силовики затримали в жовтні 2022 року – через кілька днів після того, як вона, за словами сина Максима, відвідувала Серафимівський цвинтар. Саме на цьому кладовищі поховані мати і батько російського диктатора – Володимир і Марія Путіни.

Як стало відомо, Цибаневу залишила на їхній могилі записку, в якій йшлося: "Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю і бід, весь світ благає про його смерть... Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю".

Затримана не заперечувала, що написала і залишила записку. Водночас вона стверджувала, що зробила це через страх, який охопив її після прочитання новин.

Спершу суд вирішив відправити її під домашній арешт, згодом запобіжний захід змінили, призначивши замість цього заборону користуватися Інтернетом і телефоном.

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