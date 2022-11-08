Затриману підозрювану відпустили з-під варти, але тепер їй не можна ходити на Серафимівське кладовище.

У Росії Приморський районний суд міста Санкт-Петербурга змінив запобіжний захід для 60-річної місцевої жительки Ірини Цибаньової, яка залишила записку на могилі батьків президента РФ Володимира Путіна.

Жінку суд вирішив відпустити з-під домашнього арешту, але замість цього заборонив їй здійснювати низку дій, повідомляє "Медиазона", посилаючись на відомості її сина Максима.

Журналісти з'ясували, що Цибаньовій не можна відвідувати Серафимівське кладовище, залишати межі Санкт-Петербурга, користуватися інтернетом і телефоном, а також спілкуватися з людьми, які проходять у її кримінальній справі як свідки.

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Записка на могилі батьків Путіна - важливі новини про інцидент

Максим Цибаньов розповів, що 6 жовтня його мати Ірина сходила на кладовище, а вже 10 числа її затримали.

11 числа проти жінки завели справу за частиною 2 пункту "б" статті 244 Кримінального кодексу Росії (наруга над тілами померлих і місцями їхнього поховання, вчинена з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі). Максимальне покарання за таке правопорушення - позбавлення волі на термін до 5 років.

Жінку звинувачують у тому, що на Серафимівському кладовищі вона залишила на могилі батьків Володимира Путіна записку з таким змістом: "Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю і бід, весь світ молить про його смерть... Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю".

Затримана не заперечувала, що це вона написала записку. Цибаньова сказала, що написала її після того, як "подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато (під час війни в Україні - Ред.)".

Пізніше суд вирішив відправити її під домашній арешт.

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