Глава Чечені пообіцяв звільнити всіх, чиї діти не можуть розмовляти чеченською.

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив членам своєї політичної команди "війну" через російську мову, запідозривши, що їхні діти думають не так, як треба.

Кадиров пообіцяв звільнити всіх чиновників, чиї діти не знають національної "чеченської" мови. Відповідною обіцянкою лідер Чечні відзначився на фіналі конкурсу "Нохчійн меттан говзанча", який пройшов у Грозному.

"Ми робимо велику роботу з популяризації чеченської мови. Але буває, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників я почну звільняти з команди", - цитує "Чечня Сегодня".

Він оголосив, що навчити дітей чеченської мови - батьківський обов'язок. Зараз в дитячих садах і школах, переважно, вчать російською. "І батьки часто заохочують це. Діти починають навіть думати російською мовою", - вказав Кадиров.

За його словами, у покоління, які говорить і думає не на "чеченській мові", не може бути майбутнього, тому він почне "реформи".

Зазначається, що Кадиров взяв участь у церемонії оголошення переможців конкурсу. Всі завдання фіналістів були пов'язані зі знанням чеченської мови.

Кадиров заявив, що наведе порядки у РФ "пострілом в лоб"

Нещодавно Кадиров відзначився "порадою" про те, як силовики у РФ повинні розбиратися з масовими заворушеннями. Відповідну думку лідер Чечні озвучив на тлі єврейських погромів у Махачкалі.

Він запропонував, як варіант, спочатку зробити три попереджувальних постріли в повітря, а потім пустити четверту кулю вже в лоб. "Четвертий постріл зробіть в лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", - заявив він на нараді.

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