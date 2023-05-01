Армія нібито буде рятувати пригнічені "демократами" народи.

Опальний очільник Чечні Рамзан Кадиров відзначився ідеєю створити власну армію "для захисту пригноблених народів у свому світі".

Як заявив "піхотинець Путіна" під час виступу в Російському університеті спецназу 30 квітня, метою його власної армії нібито стане захист народів, яких утискають у світі.

"Останнім часом я все частіше думаю, щоб створити хорошу таку армію, щоб могли перебратися до різних держав і захищати народи, які обмежують ті країни, які називають себе найдемократичкнішими", - сказав Кадиров.

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"Дон-дон" впевнений, що до його армії приєднаються "люди з усього світу і патріоти, готові віддати життя заради порядку".

Останні заяви Кадирова

Останнім часом Кадиров рідше з'являється на публіці. Ходять чутки, що у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно Кадиров оголосив, що з українського полону в Грозний повернулося 5 "кадирівців", які залишилися без боєприпасів. Однак зустрічатися з ними він відмовився, оскільки вважає, що "нема жодних причин опинитися в полоні".

Перед цим Кадиров розгнівався через рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що за депортацію українських дітей Путіна нібито не судити треба, а висувати на Нобелівську премію миру.

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