Офіційні російські особи не повідомляють про його стан.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров сьогодні вдень помер у московській Центральній клінічній лікарні.

Про це повідомив колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін в мікроблозі Twitter (X). За його інформацією, це могло статися близько 12:00.

"Схоже, Кадиров таки віддав кінці годину тому в ЦКЛ", - написав Невзлін. Він не навів жодних деталей.

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Стан Кадирова: останні новини

Останні місяці в мережі ходили чутки, що лідер Чечні серйозно хворий, він проходить лікування, проте його стан погіршується. Днями почали з'являтися повідомлення про його можливу смерть.

В українській розвідці говорили, що Кадиров дійсно знаходиться у важкому стані. Вони також отримували інформацію про кому, але підтвердити її не можуть.

У Кремлі сказали журналістам, що не дають "довідок про стан здоров'я Кадирова", а на сайті самого лідера Чечні зазначено, що той пішов у відпустку ще на початку липня.

У неділю в офіційному Telegram-каналі Кадирова з'явився пост, в якому він закликає людей "відрізняти правду від брехні". При цьому дата зйомки відео його прогулянки невідома.

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