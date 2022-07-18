За словами Кадирова, базу ППО варто розмістити в горах, на місці танкової частини в Шалінському районі.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про те, що Росії потрібні "нові стратегічні військові рішення". Саме тому він попросив розмістити в Чечні системи протиповітряної оборони і назвав це "попереджувальним тактичним заходом".

У своєму Telegram-каналі Кадиров заявив, що його військові "з легкістю заберуть" Київ і країни НАТО, якщо Путін дасть такий наказ.

Однак на тлі рішучості і готовності "відбирати" українську столицю лідер Чечні чомусь почав турбуватися про безпеку.

"У сучасних умовах Росії потрібні нові стратегічні військові рішення. У зв'язку з цим варто провести безліч змін, але в першу чергу я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО. Базу можна розмістити на місці танкової частини в Шалінському районі. Від ворога в будь-який момент можна очікувати що завгодно, тому нам необхідно попереджувальні тактичні заходи", - написав Кадиров.

Також він не забув в черговий раз подякувати Путіну за те, що він "дозволив" жителям Чечні воювати проти України. Звичайно ж, Кадиров не згадує слово "війна" і не називає речі своїми іменами.

"Ми і далі готові за наказом йти вперед, з легкістю забрати Київ і країни НАТО. Нашим підрозділам, загартованим у справжніх боях, не зможе протистояти ніяка армія світу. У нас є досвід, арсенал, віра, патріотизм, ідея і правда! Захід ще не розуміє, наскільки ми сильні!",- написав Кадиров, який настільки не боїться НАТО і ЗСУ, що просить у Путіна ППО для Чечні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Москві завиють сирени - РФ вирішила "планово" перевірити системи оповіщення.

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