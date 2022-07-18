20 липня жителі різних районів російської столиці почують сигнали сирен.

20 липня в Москві завиють сирени. РФ вирішила "планово" перевірити системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Сигнал тривоги покажуть по телевізору і передадуть по радіо.

Як повідомляє "міське господарство Москви", сирени перевірятимуть з 10:40 до 12:00.

Сигнали тривоги послідовно прозвучать в різних районах Москви. Системи звукопідсилення будуть лякати жителів російської столиці, як обіцяє влада міста, не більше однієї хвилини.

Крім цього, інформація про тривогу надійде в ефіри телеканалів і радіо. На екранах з'явиться заставка з відповідним повідомленням, а диктор скаже про перевірку готовності систем оповіщення. Стверджується, що перевірки проходять "планово". Москвичів намагаються заспокоїти і стверджують, що тривог боятися не варто.

"Тренування потрібне для відпрацювання своєчасного інформування мешканців та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру", - зазначено в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Курську пролунали "хлопки" після анонсованих росіянами обстрілів Сумської області.

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