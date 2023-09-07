Син президента Центральноафриканської Республіки Фостена-Арканжа Туадери влаштував дебош в російському Кисловодську, відмовившись їхати з міста.
Як пишуть російські ЗМІ, Еварист Туадера прибув до міста ще два тижні тому, його супроводжувала делегація, до якої увійшли психолог і терапевт. Молодий чоловік не хотів лікуватися, а шукав розваги. 28 серпня, в день вильоту в Москву, він втік з валізою на вокзал.
Дівчина, яка проводжала Туадеру, намагалася умовити його залишитися, проте він вдарив її. На місце викликали медиків і поліцейських. В результаті сина президента ЦАР відправили в російську столицю, де передали співробітникам посольства.
Також в мережі публікують відео, де видно, як Туадера спочатку б'є в обличчя чоловіка, а потім - жінку, яка супроводжує його в цій поїздці.
Що відомо про президента ЦАР
Фостен-Арканж Туадера був прем'єр-міністром Центральноафриканської Республіки між 2008 і 2013 роками. У 2016 року він став президентом.
Цього літа В ЦАР на референдумі "обнулили" президентські терміни, дозволивши Туадере балотуватися на третій термін.
За даними ЗМІ, до складу його особистої охорони входять найманці російської приватної військової компанії "Вагнер".