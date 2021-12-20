У Москві майор поліції у відставці вийшов на одиночний пікет з плакатом "Свободу Навальному. Путін - вбивця".

Про це повідомляє правозахисний медіапроект, присвячений політичним переслідуванням в Росії ОВД-Инфо.

Колишній майор Олег Кашинцев стояв з плакатом на Красній площі. В руках чоловік тримав плакат з написом: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Чоловіка затримали та доставили до відділу поліції. Пізніше його відпустили, склавши на нього два адмінпротоколи.

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Раніше повідомлялося, що у великому інтерв'ю для ABC News Джо Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

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Автор: Віолетта Орлова