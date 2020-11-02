Конфлікт виник через домашнє завдання з російської мови.

У Волгограді в батьківському чаті виник конфлікт через домашнє завдання з російської мови. Після цього брат учасниці сварки побив її опонента. Той помер через кілька днів.

Про це пише місцеве видання V1.RU.

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Побиття сталося в п'ятницю, 23 жовтня, близько 18:00 в заповненій людьми будівлі Сбербанка в Центральному районі Волгограда. Коли Роман Гребенюк приїхав туди у справах, до нього підійшли двоє чоловіків і жінка. В ході словесної перепалки вірменин в синьому спортивному костюмі вдарив кілька разів Романа по голові зі словами "Пащу розірву, будеш так розмовляти з жінкою...".

За словами сестри батька шестикласниці зі школи № 96 Романа Гребенюка, минулого тижня дітям дали тест з російської мови, попросивши надіслати результати буквально через кілька годин, пише V1.RU.

"Природно, батьки почали обговорювати, хто з дітей встигає, а хто ні. Роман запропонував зателефонувати вчительці, і домовитися про перенесення - в цей час деякі діти їдуть на секції та чисто фізично не можуть виконати завдання. Багато батьків його підтримали. Однак одна з батьків, Анна, раптом почала грубити", - розповіла жінка.

Між Романом й Анною в чаті виникла перепалка. Родичі Романа стверджують, що у них збереглася тільки частина скріншотів повідомлень з чату. Інші батьки заявляли, що не зберігають бесіди та не звертали уваги на те, що відбувалося там у п'ятницю.

"Анна вирішила, що їй не так відповідають, і почала погрожувати. Роман попросив її заспокоїтися, на що вона відповіла: "Я взагалі не хочу розмовляти. За свої слова всі повинні відповідати. Тим більше чоловіки, але це не всім дано розуміти", - розповідає колишня дружина Романа.

До бесіди в батьківському чаті приєднався чоловік Анни, Армен Мелконян, який, за словами родичів, Роману обіцяв показати, як вчиняє "справжній чоловік", і записував численні голосові повідомлення.

"Слухай, Ромела. По ходу ти серйозно на...рался. Я не небезпечний тип. Просто захищаю свою дружину. І сьогодні, не знаю, ну, по ходу, номер забув, ось. Номер збережи. Дзвони в будь-який час, будь-який. Якщо навіть не подзвониш, можеш спокійно йти додому, сидіти та свою дружину розповісти, що ти, знаєш, обдурив мене. Можеш пишатися навіть, що покликав одну людину зустрітися з тобою, але, а ти не спустився, ось так", - говорив Армен.

За попередніми даними, після цього подружжя Мелконян приїжджало до офісу Романа на вулиці Миру, де просило "кривдника" вийти на вулицю. Той, навпаки, нібито запрошував зайти всередину, що не влаштовувало візитерів.

Пробивши голову Роману, Арсен Мелконян спокійно пішов. На початку відеозапису видно, як він перевалку прямує до Анни та Армена. Роман залишається лежати на підлозі.

30-річного раніше судимого за шахрайство жителя Дзержинського району Волгограда Арсена Мелконяна затримали вже через кілька годин. Він спокійно і складно розповідав, що побив Романа за образу сестри, і гаряче визнавав свою провину.

У зв'язку зі смертю Романа Гребенюка 1 листопада в реанімації лікарні № 25 Волгограда кримінальну справу буде перекваліфіковано.

"Зараз слідчим належить ознайомитися з матеріалами, але, у зв'язку з нововиявленими обставинами, найімовірніше, справу перекваліфікують за більш тяжкою статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть людини". Максимальне покарання за даною статтею-позбавлення волі строком до 15 років", - повідомили V1.RU в слідчих органах.

Перевіряти на наявність складу злочину будуть і дії близьких родичів Арсена Мелконяна - його сестри Ануш і чоловіка жінки Армена.

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Автор: УНІАН