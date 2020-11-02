За словами дружини бізнесмена, їй вдалося втекти від злочинців.

У Підмосков'ї пострілом з арбалета вбили власника бренду «М'ясна імперія», бізнесмена Володимира Маругова.

Читайте такожУ Росії в лісі знайшли мертвим соратника неонациста "Тесака"Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За словами цивільної дружини підприємця, невідомі близько 22:00 увірвалися в їхню баню, її зв'язали, а в Маругова вистрілили з арбалета.

«Жінка змогла вистрибнути у вікно, добігти до сусідів і викликати поліцію. На місці знайшли стрілу від арбалета і залишки мотузки. Злочинців шукають», - йдеться в повідомленні.

На цей час порушено кримінальну справу за фактом вбивства.

За даними слідчого комітету, злочинці зв'язали обох та почали вимагати передачі грошових коштів, що зберігаються в будинку.

У СК уточнили, що жінці вдалося втекти, вона викликала співробітників правоохоронних органів. Коли вони прибули на місце події, чоловік був мертвий. В ході огляду місця вбивства був вилучений арбалет.

Слідчі встановили, що нападники зникли на автомобілі, який виявили в одному із сусідніх сіл.

Що відомо про Володимира Маругова

Маругов був власником м'ясокомбінату «Озерецькі ковбаси», що випускає ковбаси під брендом «М'ясна імперія», і ще кількох компаній.

РосЗМІ називають його «ковбасним королем».

Бізнесмен був убитий через рік після того, як його син на мотоциклі розбився на смерть у ДТП.

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Автор: Катерина Шварц