Росіянин хвалиться "трофейною" іномаркою, яку йому пригнав окупант.

Російські військові, які мародерствували в Україні, забрали з собою не тільки жіночу спідню білизну і сковорідки. Виявилося, що один з окупантів викрав машину, але тепер його родичі не знають, як легалізувати транспорт.

Тепер росіянин намагається дізнатися, що робити з награбованим, в соціальних мережах.

Так, чоловік під ніком Юрій Звєрєв хвалиться "трофейним" автомобілем, який для нього викрав в Україні "зятьок". Росіянин радий мародерству свого родича, але тепер він намагається знайти можливість легалізувати іномарку.

"Таке питання до підписників і знаючих людей. Мені днями зятьок мій - військовий, пригнав ось такого красеня "трофейного". Самі знаєте звідки. Зрозуміло, без українських номерів і документів - тому назріло питання реєстрації машинки в Росії. Може хто поділиться контактами як це все можна оформити", - написав росіянин.

Мародери, як виявилося, вже дізналися, що якщо гнати вкрадену машину через Білорусь, там можна "вирішувати питання на місці". Однак окупант, який переганяв авто, судячи з усього, був настільки сп'янілий своїм ганебним "успіхом", що навіть не подумав про те, як йому легалізувати свій "трофей". Однак мародер не забув нанести на машину рашистську символіку і "помітити" її буквою "V".

Сторінка "героя", який хвалиться злочином свого зятя, закрита. Однак не виключено, що незабаром мародера і його родича вирахують.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії придумали, як "денацифікувати" викрадених в Україні дітей. Незаконно вивезених з України сиріт віддадуть на усиновлення.

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