14 лютого Ілон Маск через Twitter запросив Путіна на онлайн-бесіду.

В Адміністрації президента РФ за два тижні так і не змогли налагодити комунікацію з Ілоном Маском, який запропонував Путіну провести бесіду в Clubhouse.

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Як повідомляє TJournal, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що тема, ймовірно, вже вичерпана.

"Ви знаєте, це, мабуть, напевно, було якесь непорозуміння. Тому що ми теж, власне, поставили запитання, щоб уточнити деталі цієї пропозиції. Але чи вона не має стосунку до Ілона Маска, або... ми не отримали жодної відповіді. Тому, швидше за все, ця тема вже вичерпана», - зазначив він.

Пропозиція Маска Путіну

14 лютого Ілон Маск запросив президента РФ Володимира Путіна на онлайн-бесіду у соцмережі Clubhouse.

Для запрошення Маск використовував Twitter, зазначивши у своєму пості офіційний акаунт Кремля в соцмережі. Твіт дуже швидко завірусився.

У Кремлі тоді заявили, що вивчають пропозицію Маска.

Соцмережа Clubhouse була створена навесні 2020 року і швидко здобула популярність на тлі пандемії. Функціонал мережі дозволяє обмінюватися аудіоповідомленнями у віртуальних тематичних кімнатах.

Маск і Росія

Компанія SpaceX Ілона Маска за минулі роки потіснила "Роскосмос" у сфері ракетних пусків, а у 2020 році відправила людей в космос на власному кораблі CrewDragon, порушивши монополію Москви в пілотованій космонавтиці.

Примітно, що Ілон Маск після успішного пілотованого пуску Crew Dragon пригадав, як глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін в 2014 році пропонував американцям стрибати в космос на батутах.

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Автор: УНІАН