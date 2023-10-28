Глава МЗС РФ пояснив, чому український лідер викликає страх.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився заявою: Зеленський - "монстр", якого починають побоюватися.

Відповідним чином про президента України дипломат висловився в інтерв'ю агентству БелТА, яке вийшло 28 жовтня. Лавров заявив, що Зеленського "монстром" зробив Захід і пояснив, чому це має бути "страшно".

"Захід навіть зараз починає трохи побоюватися того, якого "монстра" він виростив. Враховуючи, що Зеленський і його поплічники вже мало слухаються і все більше виступають з претензіями до Заходу: грошей мало, зброї мало, що ви там думаєте... Це саме по собі викликає роздратування", - вказав глава МЗС РФ.

Лавров зробив зізнання про війну в Україні

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зізнався: тепер російська армія зайнята тим, щоб не допустити поразки на полі бою в Україні. Хоча всі українці чули багатообіцяючі заяви ЗС РФ про "захоплення Києва за три дні", яке звучало в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Не дозволити їм завдати нам поразки", - такою тезою Лавров прокоментував нову мету "СВО" в Україні росЗМІ.

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