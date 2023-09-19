Ліквідований загарбник відзначився ще в 2008 році при нападі РФ на Грузію.

Російські десантники створили дивну інсталяцію на честь товариша по службі, який воював проти України і був ліквідований Силами оборони.

Як повідомляє в Твіттері естонський військовий блогер Dmitri, товариші по службі Івана Охтирського - колишнього військовослужбовця 76-ї дивізії ПДВ - вирішили створити у своєму штабі особистий куточок пам'яті окупанта і виклали в соцмережах відповідні фото. Це виявилася "спальна композиція", яка являє собою тумбочку з фото, прибиту до стіни полку і ліжко, застелене покривалом з символікою 175-го окремого розвідувального батальйону.

Імпровізована спальня обгороджена за принципом реальної музейної експозиції - червоним канатом, який накинутий на "золочені" стовпчики.

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Згідно з даними з відкритих джерел, молодший сержант Іван Охтирський, 1988 року народження. Був командиром відділення 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії, загинув на території України 15 січня 2023 року. За участь у війні проти України посмертно отримав звання "Героя РФ".

У 2008 році Охтирський був в числі російський військових, які брали участь у нападі на Грузію, за що був нагороджений. Похований окупант у Пскові.

"Герої" російської армії

Як повідомляв УНІАН, раніше з метою пропаганди війни в Росії стали систематично створювати так звані "парти героїв". У школах, де навчалися вбиті або рідше поки ще живі окупанти, одну з парт (зазвичай саме ту, за якою колись сидів "герой") обклеюють вініловою плівкою з портретом "героя", щоб подати школярам приклад правильного "патріотизму". При цьому дітей змушують сидіти за такими партами, з яких на них дивиться мертвий воєнний злочинець.

Показово, що Євген Пригожин, який мав офіційне звання "Героя Росії", був похований з порушенням протоколу для осіб з таким званням. Не було ані почесної варти, ані пострілів в повітря, як це належить за законом.

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