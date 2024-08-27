Він запропонував росіянам задуматися, чи за того президента вони голосували.

Лідер російського гурту "Машина времени" Андрій Макаревич прокоментував перенесення війни на територію Росії.

В одному з останніх інтерв'ю музикант сказав, що захід українських військ на російську територію розвіяв міф про "непереможність російської зброї" та "найкращу армію у світі". За його словами, будь-які руйнування і смерті завжди жахливі, але він хоче поставити росіянам одне запитання:

"А що ж ви, жителі Курської області, може, не за того президента голосували свого часу? Або підтримували так добре не того? Це ж війна, яку почала ваша країна. А у війні буває відповідь. Вона прилітає".

Бої в Курській області

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Москва вже перекинула на захист Курської області близько 30 тисяч військовослужбовців.

За його словами, зараз українські сили контролюють 1 тисячу 294 квадратних кілометри території регіону. За весь час наступу в український полон потрапили майже 600 російських солдатів.

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