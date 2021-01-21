Під час обшуку у них знайшли саморобні пістолети, петарди з металевими кулями та футболку з написом "Природний відбір".

У підмосковному місті Люберці ФСБ затримала десятикласника і студента коледжу, яких підозрюють у підготовці нападу на школи.

Читайте такожУ Росії підлітки зґвалтували та вбили виховательку дитячого садкаПро це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.

«У них знайшли два знаряддя для стрільби, виготовлених кустарним способом, дев'ять петард з металевими кулями і тактичні рукавички. Обидва підлітки виховувалися в благополучних сім'ях і на обліку в поліції не перебували», – йдеться в повідомленні.

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За даними Telegram-каналу 112, підлітки готували масові розстріли в школах.

Відзначається, що 16-річні хлопці «надивилися на YouTube роликів з масовими розстрілами в школах і захопилися»:

«Почали серйозно розробляти плани нападів на освітні установи, обговорювали, як будуть вбивати педагогів і учнів за допомогою холодної та вогнепальної зброї».

При обшуку у підлітків знайшли 2 саморобні пістолети, 9 петард з металевими кулями, тактичні рукавички, балаклаву і футболку з написом «Природний відбір».

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Автор: Катерина Шварц