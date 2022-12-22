Скандальний політик миттю заблокував його у соцмережах після публічного питання.

Російський журналіст проекту The Insider Сергій Єжов потрапив під немилість заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва за запитання щодо того, чи піде його син воювати.

Журналіст у Twitter згадав про ймовірність підвищення призовного віку до 30 років. З цієї нагоди він поцікавився, чи піде в армію син Медведєва.

"Якщо призовний вік, як сказав Шойгу, збільшать до 30, то цей патріотичний громадянин з партквитком "Єдиної Росії" на ім'я Ілля Дмитрович Медведєв ще має шанс послужити батьківщині. І з першого дня укласти контракт. Він першим піде у військкомат, правда ж, Дмитре Медведєв?", - написав журналіст, тегнувши опального політика.

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Щоправда, відповіді на своє питання Єжов не отримав. Натомість Медведєв "образився" і оперативного його заблокував. Відповідний скриншот журналіст опублікував у гілці.

Скандальні заяви Медведєва

Медведєв неодноразово проявляв свою антиукраїнську позицію і підтримував криваву війну в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Медведєв якось обізвав членів НАТО "атлантичними імпотентами". Крім того, він пригрозив нарощуванням виробництва засобів ураження, заявивши, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

ЗМІ писали,що Медведєв найняв "автора" для своїх агресивних постів у Telegram й платить йому хорошу зарплатню.

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