Колишній президент РФ перед новорічними святами відзначився "хворою ідеєю" внести правки до КК України.

У колишнього президента Росії Дмитра Медведєва сталося "передноворічне загострення" через Україну.

У своїх соціальних мережах він відзначився ідеєю саджати українців на 7 років за підготовку до приготування або поширення рецептів відомих салатів зимового святкового застілля: "оселедець під шубою" та "олів'є". Медведєв запропонував внести відповідні правки в КК України.

"Приготування або підготовка до приготування "салату олів'є" або "салату оселедець під шубою", а також поширення рецепта зазначених салатів серед невизначеного кола осіб, так само як їх включення до меню підприємств громадського харчування, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину", - написав він у Telegram.

В продовження теми, Медведєв запропонував давати термін від 7 до 17 років людям, які не засвоїли "урок", і протягом року з моменту першого "злочину" знову взялася за "олів'є" і "оселедець під шубою". Аналогічне покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища", вважає чинний заступник голови Радбезу РФ.

"Довічне" Медведєв розглядає для тих, хто їсть "олів'є" з "шубою" у державні свята України, і запиває їх кримськими, кавказькими винами, або ж "російською горілкою".

"Примітка. Особа звільняється від відповідальності за діяння, перераховані в пунктах 1-3 цієї статті, якщо добровільно відмовиться від приготування названих страв з повідомленням про це органам безпеки України і пройде курс примусового лікування українським борщем протягом трьох місяців", - нафантазував чиновник.

Симоньян злила в мережу "українську" ковбасу

Минулого тижня російська пропагандистка Маргарита Симоньян зробила провокаційну публікацію, показавши росіянам "українську ковбасу" і "донецьке сало". Фото, як стверджувала Симоньян, було зроблено на одному з ринків Росії. У відповідь мережа заявила, що ціни на продукти у РФ "ахові", і що "чіплятися до назв - доля недалеких".

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