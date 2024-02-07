Він заявив, що у Росії "не залишиться вибору", отже буде застосовано ракети зі "спеціальними боєголовками".

Скандальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову відзначився новою порцією погроз в адресу НАТО і Європи.

Як заявив Медведєв у Telegram, європейським лідерам варто боятися російських ракет зі "спеціальними боєголовками" і "апокаліпсису".

"Сунак, Шольц, Макрон, норвезькі, фінські, польські та інші начальники з натовських країн товкмачать, що "ми маємо бути готові до війни з Росією"... Якщо, не дай Боже, така війна станеться, то вона не піде за сценарієм СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Вона не буде вестися в окопах із застосуванням артилерії, бронетехніки, дронів і засобів РЕБ", - заявив Медведєв.

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Опальний політик також написав, що зважаючи на непорівнянність військових потенціалів Росії та НАТО, "у нас (росіян - УНІАН) просто не залишиться вибору".

"Відповідь буде асиметричною. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть використані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. Про це йдеться у наших доктринальних військових документах і добре відомо всім. І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому", - додав він.

Медведєв також заявив, що західні політики "повинні говорити своїм виборцям гірку правду, а не тримати їх за безмозких ідіотів".

Інші заяви Медведєва

Як вже згадувалося, 17 січня Медвєдєв зробив дивну заяву про Україну. Він написав, що її існування є фатальним для самих українців та підкреслив, що не бачить місця у світі не лише владі України, яку в Росії люблять називати "бандерівською", але і загалом усій нації.

Колишній лідер РФ назвав Україну "раковим новоутворенням", зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі.

Тим часом в Офісі президент України пояснюють, що останнім часом Росія гучно "волає" про "передишку" на фронті. Зокрема, Михайло Подоляк у цьому контексті пригадав про істеричність Медвєдєва.

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