Це не перша його кримінальна справа, що стосується нападу на поліцію.

Мера російського міста Срєтенськ (Забайкалля) Євгенія Киргизова затримали після того, як він у стані сп'яніння напав на поліцейського з сокирою.

Як повідомляє Слідчий комітет РФ, увечері 10 березня двоє поліцейських зупинили автомобіль, за кермом якого був міський голова в стані алкогольного сп'яніння.

"З метою перешкоджання законним вимогам поліцейських, глава міського поселення спробував вдарити співробітників сокирою. Один з поліцейських знешкодив підозрюваного, вихопивши у нього сокиру з рук", – повідомляє російського відомство.

Відео дня

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що це не єдина "пригода" мера того вечора. Він потрапив в аварію і зник з місця події, а також вискакував з машини, розмахував пістолетом і погрожував пасажирам авто, що рухалося повз, а потім влаштував погоню. У чиновника також вилучили небойовий пістолет.

Що відомо про Євгена Киргизова

Євген Киргизов - представник російської партії "ЛДПР". З березня 2022 року обіймає посаду голови Срєтенська, також балотувався на посаду голови району.

Цікаво, що Киргизов раніше був судимий – за умисне знищення або пошкодження майна і застосування насильства щодо представника влади. Однак судимості зняті в 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини: