Росіяни влаштували бійку у відповідь на зауваження щодо їх алкогольного сп'яніння.

У Росії під час хресної ходи п'яні люди побили поліцейського. Для свого нападу вони використовували палицю для хоругви. Двоє чоловіків тримали правоохоронця за руки та одяг, а жінка в цей час била його імпровізованим знаряддям.

Про подію повідомило російське видання 47news.

Так, все сталося в Старій Ладозі Ленінградської області. На території Нікольського чоловічого монастиря учасники хресної ходи на честь 800-річчя князя Олександра Невського побили поліцейського. Агресивні дії двоє чоловіків і жінка проявили через те, що потерпілий зробив їм зауваження щодо їх алкогольного сп'яніння.

До росіян підійшов сержант поліції. Він нагадав їм про заборону на вживання алкоголю в громадських місцях. У відповідь на це нетверезі люди почали бити правоохоронця. Чоловіки тримали потерпілого за руки та одяг, а жінка била його палицею від хоругви по спині.

Читайте такожУ Росії виставка сучасного мистецтва закінчилася масовою бійкою (відео)За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею про застосування сили відносно представника влади. Про стан поліцейського і те, які травми він отримав через напад п'яних учасників хресного ходу, не повідомляється.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що якутського шамана Габишева відправили на примусове лікування. Росіянин хотів "вигнати Путіна", але його зусилля виявилися марними.

Автор: Поліна Кузенко