Під час вербування зеків він також додав, що на фронті "перспективи не найкращі".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса знову поїхав у турне колоніями з метою завербувати більше зеків. Під час спілкування із засудженими "кухар Путіна" зробив резонансні заяви і навіть відкрито пішов проти Кремля.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", Пригожин відповідав зекам як на типові питання про службу у "Вагнері", так і на запитання про "здачу" Херсона і реальну ситуацію на фронті.

За його словами, військова спеціальність у ПВК не потрібна, всіх навчають "з нуля", але її врахують за наявності. Якщо "двохсотий" найманець був сиротою, то 5 млн після його ліквідації поділять між зеками та "товаришами". Товаришам по службі загиблого віддають 4 мільйони, а один відправляють як "грів на зону" (продукти та речі, які зазвичай заборонені).

Відео дня

Один із зеків запитав, яка ситуація на фронті, зокрема які населені пункти на лінії розмежування окупантам не по зубах. Пригожин несподівано заявив, що Херсон "здав" Кремль.

"Часів Яр? Укр*пський. Він і був укр*пським. Херсон? Так, Херсон вже давно Кремль здав", - заявив Пригожин.

Він також додав, що на фронті "перспективи не найкращі", а українців помилково вважали слабкими.

"Перспективи? Не найкращі. Про**бано стільки, що виправляти дуже складно... Вирішили що укр*пи налякаються, а укр*пи такі самі, як ми з вами. У них такі ж залізні яйця. Полоненого береш, кажеш: "Чому не здаєшся?", а він відповідає: "А ти чого не здаєшся?", - заявив Пригожин.

"Вагнер" проти Міноборони та Кремля

Між "Вагнером" та Міноборони стався конфлікт, який перейшов у публічну площину. Пригожин відкрито вступає у конфронтацію з Герасимовим та Шойгу, заявляючи про успіхи своїх найманців та безпорадність кадрової армії на полі бою. Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

Зараз конфлікт загострився, адже Міноборони перекрило всі постачання боєприпасів "Вагнеру". Кілька днів тому найманці "Вагнера" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів. Вони заявили, що через відсутність боєприпасів щодня гинуть сотні бойовиків.

Сьогодні Пригожин знову публічно загострив конфлікт з Міноборони РФ через припинення постачання боєприпасів його найманцям. У черговому емоційному зверненні він звинуватив командування в тому, що воно прикрило "вагнерівцям" постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: