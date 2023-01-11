Російське "м'ясо" скаржиться, що його шантажують відібранням медобслуговування.

Російські військовослужбовці 392 полки, ймовірно, в Луганській області, поскаржилися командуванню на непідготовлені зледенілі позиції, на відео вони відкопували їх у снігу.

На камеру група окупантів показала, як копає траншеї, вкриті льодом і снігом. "Ми тут повинні жити?" - дивуються кинуті на фронт терористи.

За словами одного "мобіка", спочатку їхнє командування пропонувало роті переїхати на підготовлені позиції. Коли військові їх побачили і відмовилися, солдатів почали шантажувати, що відберуть медобслуговування.

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"На хвилиночку, зараз -20, нам пропонують жити ось тут - у льоду... це відеозвернення ми рекомендуємо переглядати військовій прокуратурі, ФСБ, особисто Путіну. Вважаємо, що вказані дії командування підривають боєздатність нашої армії. Мінус 20, мороз, хлопці просто замерзнуть. Ми навіть не встигнемо повоювати", - скаржиться окупант.

У відповідь командування повідомляє "гарматному м'ясу", що кошти закінчилися. "Більше того, вони не соромляться у виразах і просто говорять: гроші поцупили", - заявив окупант.

Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

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