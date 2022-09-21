До отримання повістки громадяни РФ можуть переміщатися країною, але "краще цього не робити", кажуть у Держдумі.

Громадянам Росії, які підлягають мобілізації, не радять виїжджати за кордон, також не рекомендують переміщатися країною.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов, повідомляє "Дождь".

"Ви [ті, хто потрапляють під мобілізацію] можете спокійно поїхати у відрядження в Краснодар або Омськ, але я не радив би вам їхати на курорти в Туреччину, — відпочивайте на курортах Криму і Краснодарського краю", — сказав він. Відео дня

Також він додав, що до отримання повістки громадяни РФ можуть переміщатися країною, але "краще цього не робити".

Раніше повідомлялося, що чоловікам, які перебувають на військовому обліку, забороняється переїжджати і залишати місце проживання без дозволу. Про це йдеться в російському законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".

Нагадаємо, Шойгу заявляв, що Росія мобілізує 300 тисяч резервістів на війну проти України.

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