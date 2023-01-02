Нову процедуру вручення повісток запропонували в Центробанку РФ.

В Росії, де, за даними української розвідки, скоро має розпочатися нова хвиля мобілізації, вигадали ще одну схему для вручення повісток. Тепер їх видаватимуть і в банківських установах.

Як повідомляє Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm в Telegram, "геніальну новорічну схему" на 2023 рік запропонували в Центробанку РФ.

"Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала листа банкам з вимогою в січні 2023 запрошувати боржників і вручати повістки для мобілізації, пропонувати підписати контракт на проходження служби у ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

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При цьому у разі відмови підписувати контракт пропонується викликати поліцію і фіксувати це на відео.

"Таким чином, якщо боржник буде 300-м, то сплатить борг з грошей за поранення, а за 200-го борг сплатять його близькі з "гробових". При будь-яких варіантах банки в плюсі, крім "зниклого безвісти", – додали в InformNapalm.

Мобілізація в Росії: що відомо про нову хвилю

За даними очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, вже з 5 січня 2023 року в Росії можуть оголосити про проведення нової хвилі мобілізації.

В Міноборони Естонії вважають, що якщо в Росії почнеться друга хвиля мобілізації, бойові якості новобранців виявляться ще гіршими, ніж було в першій хвилі. Зазначається, що естонська влада не має даних про можливий початок другої хвилі мобілізації в Росії, але припускає таку можливість.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що Росія планує провести нову хвилю мобілізації, аби підготувати резерви для ведення масштабних наступальних дій до початку весни 2023 року. За його словами, в окупантів є плани створити мінімум одну основну ударну групу, а також одну-дві допоміжні для проведення наступу на певних ділянках на початку весни чи навіть раніше.

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