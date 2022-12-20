Олександр Кибовський повторив кремлівський наратив про те, що російська армія нібито воює з "нацистами".

Начальник Департаменту культури Уряду Москви закликав вбивати українців. Він заявив, що Росія воює в Україні нібито з "нацистами", яким "не повинно бути ніякої пощади".

Під час ефіру YouTube-шоу представник Департаменту культури згадав рядки вірша Костянтина Симонова часів Другої світової війни, які були адресовані німецьким нацистам. Московський чиновник адресував рядки 1942 року українцям:

Так убий же хоч одного. Так убий же його скоріше. Скільки разів побачиш його – Стільки разів його і вбий.

В кінці Кибовский додав слоган російських пропагандистів: "Працюйте, брати!".

Заклики до вбивства українців - що відомо

У Росії нерідко звучать заклики до вбивства українців. Так, 9 жовтня стало відомо, що протоієрей РПЦ Андрій Ткачов закликав російських окупантів, які воюють проти України, вбивати українців і "відставити бзд*ж".

Крім того, диким заялением відзначився ведучий російського державного телеканалу RT Антон Красовський, який запропонував топити українських дітей у річці.

Також бойовий загін російських неонацистів "ДШРГ " Русич", що воює в Україні у складі російських військ, закликав вбивати українських дітей і віддавати полонених дівчат своїм солдатам.

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