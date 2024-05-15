Також у РФ заявляють, що хлопець збирав донати для ЗСУ. Його зі скандалом виключили з МДУ.

У РФ із Московського державного університету відрахували громадянина України Сергія Гулька, якого вже тричі заарештовували за пости в соцмережах - у 2022 році уродженець Одеси написав "Слава Україні!" і закликав бомбити столицю РФ.

Як повідомляє ASTRA, за версією прес-служби факультету МДУ, студент нібито збирав гроші для ЗСУ. При цьому претензій до успішності Гулька університет не має. РосЗМІ пишуть із посиланням на прес-службу факультету:

"З урахуванням виявлених правопорушень і призначених адміністративних покарань підписано наказ про його відрахування". Відео дня

Гулько навчався на комерційній формі навчання як іноземний громадянин - у нього український паспорт. У прес-службі також уточнили, що їм невідомо, щоб Гулько в стінах закладу демонстрував свої політичні погляди.

"Уродженця Одеси Сергія Гулька тричі заарештовували у квітні за "поширення інформації націоналістичного характеру", - ідеться в публікації.

Зокрема, на початку квітня Гулька заарештували на десять діб за статтею про непокору поліцейським. Потім, затримавши на виході зі спецприймальника, - на дванадцять діб за гасло "Слава Україні!", опубліковане в соціальній мережі "ВКонтакте". Пізніше, 26 квітня, хлопця заарештували ще на дванадцять діб - за сторіс в Instagram, зроблені у 2022 році - на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нібито Гулько закликав "бомбити Москву".

Сам студент тоді пояснив, що публікації зробив на емоціях:

"Бомбили моє місто, бомбили мою країну, і в результаті цього вмирали близькі мені люди".

Студент вважає, що хтось зі знайомих зробив скріншот його сторіс і написав донос. Суд тоді зобов'язав Гулька покинути Росію протягом трьох днів, але він був під арештом, і виїхати не міг.

За даними "Медузи", громадянин України навчався цього року вже на шостому курсі факультету фундаментальної медицини МДУ. Уточнюється, що ввечері 25 квітня студент мав вийти на свободу, але його затримали і відвезли в поліцію, а наступного дня суд наказав Гульку покинути РФ.

"Після цього на тому самому засіданні студента відправили під арешт на 12 діб за статтями про порушення ненависті або ворожнечі (20.3.1 КпАП) і демонстрації екстремістської символіки - аргументи адвоката, що в разі арешту Гулько не зможе виконати припис про виїзд із РФ, суд до уваги не взяв", - повідомляє ЗМІ.

У бесіді з "Медиазоной" подруга Гулька припустила, що донос на нього міг написати один зі студентів.

"У нього є однокурсник, який перебуває в Z-групах, активіст, усе таке. Він назбирав ось ці скріни, два роки чекав, щоб перед випуском з університету (донести - УНІАН) - зараз ДПА, зараз захист диплома за місяць - зробити ось такі речі. У людини немає можливості закінчити університет, медичний факультет, на якому навчаються шість років", - сказала вона.

Арешти й претензії до українців у Росії - що творить режим Кремля

Раніше у РФ українця Сергія Кармазіна затримали, звинувативши в підпалі двох шаф з обладнанням на залізниці. Потім його звинуватили у співпраці з СБУ і засудили до 25 років позбавлення волі. Вирок було винесено ще в березні, але суд про свій "вердикт" офіційно так і не повідомив. Кармазіна ФСБ затримала ще 2023 року. Спочатку йому закидали диверсію. Однак за рік, протягом якого до нього не пускали адвоката правозахисної організації, справа 46-річного уродженця Харківської області обросла "гроном" статей КК РФ - "шпигунство"; "навчання диверсійної діяльності"; "приготування для виготовлення вибухових речовин"; "участь у диверсійному співтоваристві"; "участь у терористичному співтоваристві"; "готування до теракту"; "навчання терористичної діяльності".

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