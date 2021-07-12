Автомобіль зупинили після порушення ПДР.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що співробітник посольства США вкрав стрілочний покажчик в Росії.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався на залізничній станції у Тверській області.

"Навесні цього року на роз'їзді зник стрілочний покажчик. Поліція, як годиться, провела дослідчі заходи і виявила по камерах відеоспостереження, що невідомий тридцятирічний чоловік дійсно викрав стрілку і прибрав до себе в багажник машини. Що було незвично в практиці тверських правоохоронців, так це те, що номери на машині були червоного кольору", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСпецоперація: у Росії посеред траси військові "втратили" танк (відео)За її словами, того ж дня цю машину зупинили за порушення ПДР.

За кермом перебував працівник посольства США.

"Навіщо співробітнику американської дипмісії стрілочний покажчик? Грузила з нього, як робив герой оповідання "зловмисник" А.П. Чехова, не вийдуть. Це була якась таємна надсекретна шпигунська операція з викрадення залізничного стрілочного покажчика з Тверської області? Сказали б нам, ми б відкрили страшну таємницю про те, що в кожному музеї залізничного транспорту такі подивитися можна", - зазначила Захарова.

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Автор: Людмила Жерновська