У новому ролику немає важливого моменту.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з "жителями" Маріуполя пішла не за планом. На сайті Кремля замінили відео, тепер у пропагандистському ролику більше немає фрагмента з криками жінки, що це все "показуха".

Так, спочатку опублікували відео тривалістю 27 хвилин 8 секунд. На фрагменті на 22 хвилині 30 секундах Путін нібито підходить до місцевих жителів, які не вірять приїзду російського диктатора. Один з місцевих жителів каже: "Я навіть не очікував". У свою чергу Путін відповідає: "Така робота". Саме в цей момент чути, як жінка кричить: "Це все неправда, це все напоказ!"

Початковий варіант "спілкування" Путіна з "маріупольцями"!

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Тривалість нового ролика 30 хвилин 52 секунди. На кадрах президент РФ також спілкується з "місцевими", але після слів "Така робота" одна з жінок говорить Путіну: "Ми за вас молимося".

Новий фрагмент "спілкування" Путіна з "маріупольцями"!

"Візит" Путіна до Маріуполя - що відомо

19 березня в Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін нібито прибув до тимчасово окупованого Маріуполя, який з остервиненням знищувала армія Росії.

При цьому російські пропагандисти оприлюднили ролик, на якому Путін нібито оглядає один з житлових комплексів, спілкується з місцевими жителями, а також "йде в гості".

У свою чергу представник ГУР Міноборони Андрій Юсов не виключає, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна.

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