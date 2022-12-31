Чоловік "озброївся" каністрою з бензином і вирушив до ялинки.

Мабуть, не у всіх росіян є новорічний настрій на тлі тотальних провалів путінської армії та політики Кремля. Так, чоловік у Москві спробував підпалити головну російську новорічну ялинку на Красній площі.

Як пишуть росЗМІ, інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю, 30 грудня. Невідомий підійшов до новорічної ялинки з каністрою і бензином, облив і спробував підпалити дерево.

"Известия" стверджують, що чоловіком, який спробував підпалити ялинку, виявився Дмитро М. Але здійснити задумане йому не вдалося - його одразу помітили й затримали правоохоронці.

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Свідки кажуть, що місце події оточили правоохоронці. Мотиви вчинку чоловіка росЗМІ вирішили не розкривати.

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