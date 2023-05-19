"Найрезультативнішими" росіяни були у знищенні американських РСЗВ HIMARS.

В щоденних зведеннях Міністерство оборони країни-агресора звітує про нібито знищену в Україні техніку, вдаючись до надмірних перебільшень.

Деяких зразків західної техніки, отриманої Україною від партнерів, росіяни "знищили", якщо вірити зведенням, навіть більше, ніж українські сили мали на озброєнні. Наочно це проілюструвало в інфографіці видання "Слово і діло" .

"Найрезультативнішими" росіяни були у знищенні американських РСЗВ HIMARS. Згідно зі зведеннями МО РФ, їх "вразили" 73 одиниці. Загалом Україна, за офіційними даними, отримувала 20 таких систем.

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"Результати, що вражають" росіяни продемонстрували й у "ліквідації" американських самохідних артилерійських установок Paladin, яких буцімто знищено 17 з 18 отриманих Україною.

Серед "знищених" (однак, в уяві росіян)й установки ЗРК Patriot. В середу, 17 травня, МО РФ заявило, що було знищено 5 пускових установок Patriot. Загалом Україна мала отримати три батареї, по вісім пускових установок в кожній. Інформацію про значні пошкодження системи вже спростували.

Також окупанти вихваляються "ліквідацією" 8 далекобійних ракет Storm Shadow, яких Україна отримала від 2 до 10 штук й вже встигла застосувати на фронті.

Знищення Patriot в Україні - що повідомлялося

16 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, зокрема, застосувавши ракети "Кинджал". У Повітряних силах заявили, що всі ракети збито.

Росія згодом відзвітувала, що нібито під час атаки було знищено п'ять пускових установок Patriot. З’ясувалося, що комплекс дійсно отримав пошкодження, але вельми незначні. Радіолокаційна складова, тобто найскладніша і найцінніша частина комплексу, взагалі не постраждала.

18 травня стало відомо, що пошкоджений Patriot вже відремонтований.

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