 У Петербурзі в пожежі загинули майже 30 собак, більшість з яких - цуценята / фото ua.depositphotos.com

У Санкт-Петербурзі під час пожежі загинули 26 собак.

Про це повідомляє РИА Новости.

Читайте такожБик із гною, який дихає парою: у Росії презентували смердючий символ 2021 року (відео)

За даними агентства, на місці пожежі в сильно захаращеній кімнаті виявлені тіла 26 собак, у тому числі 17 цуценят.

Як повідомляється, з квартири, що горіла, евакуювали пенсіонерку, яка згодом відмовилася лягати в лікарню.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН