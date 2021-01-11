У Петербурзі в пожежі загинули майже 30 собак, більшість з яких - цуценята / фото ua.depositphotos.com
У Санкт-Петербурзі під час пожежі загинули 26 собак.
Про це повідомляє РИА Новости.
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За даними агентства, на місці пожежі в сильно захаращеній кімнаті виявлені тіла 26 собак, у тому числі 17 цуценят.
Як повідомляється, з квартири, що горіла, евакуювали пенсіонерку, яка згодом відмовилася лягати в лікарню.
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