Він заявив, що ті росіяни, які пройшли "українізовану версію Донбасу, добре розуміють", за що воюють.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що РФ воює проти України, щоб не було "гендерно нейтральних туалетів".

"Ті, хто з автоматом в руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень - для дівчаток і для хлопчиків, три приміщення - для дівчаток, хлопчиків і гендерно нейтральних, не потрібно пояснювати, які цінності ми відстоюємо", - заявив він.

Правда російський чиновник не уточнив, де саме на Донбасі були помічені такі туалети.

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Покращення, які РФ принесла на Донбас

В окупованому Донецьку мешканці багатоповерхівок змушені збирати сніг і розтоплювати його, щоб отримати воду. Подача води не здійснюється навіть за тим обмеженим графіком, який встановили окупанти.

Телеграм-канал "Астра" опублікував фото і відео, надіслані мешканкою багатоповерхового будинку по вул. Терешкової, 3 в мікрорайоні Текстильник.

"За графіком подача води — о 5 годині. Ось, будь ласка, ми стоїмо. У середу вода йшла рівно 50 хвилин, під'їзд не встиг набрати. Зараз початок 8-ї, ми всі стоїмо. Стоїть бабуся. Вона живе на 9 поверсі одна, і вже тиждень вона залишається без води. Я, наприклад, зараз йду набирати сніг. 21 століття", - розповіла жінка.

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