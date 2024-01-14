Також городяни скаржаться на перебої з подачею тепла і електрики.

В окупованому Донецьку мешканці багатоповерхівок змушені збирати сніг і розтоплювати його, щоб отримати воду. Подача води не здійснюється навіть за тим обмеженим графіком, який встановили окупанти.

Телеграм-канал "Астра" опублікував фото і відео, надіслані мешканкою багатоповерхового будинку по вулиці Терешкової, 3 в мікрорайоні Текстильник.

"За графіком подача води — о 5 годині. Ось, будь ласка, ми стоїмо. У середу вода йшла рівно 50 хвилин, під'їзд не встиг набрати. Зараз початок 8-ї, ми всі стоїмо. Стоїть бабуся. Вона живе на 9 поверсі одна, і вже тиждень вона залишається без води. Я, наприклад, зараз йду набирати сніг. 21 століття", - розповіла жінка.

Однак цьому будинку ще відносно пощастило, оскільки там хоча б є електрика, газ і опалення. У деяких частинах Донецька немає навіть цього.

"На житловому майданчику Цегляний вже шостий місяць пішов без електрики, куди тільки люди не писали, не дзвонили. І газу немає, вважай, 2 роки. Вул. 50 Гвардійської дивізії б. 27. Відсутнє опалення на нижніх поверхах. На вулиці -10". Як добре стало з приходом Росії, не те що при бандерівцях! Тоді так страшно гнобили, що вода йшла цілодобово", — скаржаться жителі Донецька.

Ситуація на окупованих територіях

Як писав УНІАН, Кремль планує побудувати низку звалищ на тимчасово окупованих територіях сходу України, куди сміття звозитимуть із сусідніх регіонів РФ.

Також ми розповідали, що окупанти досі повною мірою не розібрали завали будинків, зруйнованих літньою повінню в Херсонській області. За даними українських чиновників, в окупованому місті Гола Пристань досі є зруйновані повінню будинки, під руїнами яких лежать тіла мешканців.

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