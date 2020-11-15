Місцеві жителі поділилися знімками жахливої знахідки в соцмережах. Після цього справою зайнялася поліція.

В Іркутській області обмерзлу дорогу посипали піском, в якому місцеві жителі виявили людські кістки.

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Про це повідомляє Life.

Фото жахливих знахідок моментально розлетілися по соцмережах. Лише після цього правоохоронці почали розслідувати справу.

За попередніми даними, пісок для боротьби з ожеледицею на дорогах брали неподалік від старого кладовища. Знайдені на проїжджій частині останки були направлені на судово-медичну експертизу.

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Автор: Катерина Лиманська