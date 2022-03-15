Гідна альтернатива, нічого не скажеш.

У Росії професія блогера померла. За це потрібно віддячити нациста Путіна, який наказав вторгнутися в Україну. Західні країни відразу ж почали накладати на РФ санкції, а компанії йти з ринку країни-агресора. Alphabet зняла монетизацію на YouTube, а Instagram заблокував Роскомнадзор. Однак у блогерів все ж є варіанти — принаймні, так вважає мер Тимашевська Микола Панін. Можна, наприклад, працювати косарями або прибиральниками. І це, якщо що, не підготовка до першого квітня.

У недавньому відео Панін заявив: "Так як ви всі залишилися без роботи — на щастя або на жаль, не знаю — але пора братися за розум, тому запрошуємо вас косарями, прибиральниками, робітниками з благоустрою. Загалом, зайнятися, нарешті-таки, справою. Нам потрібні робочі руки! Прибирання вулиць від сміття, покіс трави, загалом конкретна робота".

Варто відзначити, що через блокування Instagram постраждали не тільки блогери. Багато самозайнятих людей пропонували послуги через соціальну мережу. Те ж саме стосується підприємств, які рекламували продукцію переважно в Instagram. Такий ось "дивний новий світ" настав в Росії. І це тільки початок — країна-агресор сповна поплатиться за вторгнення в Україну.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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