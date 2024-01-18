Один з безпілотників нібито знищили, інший – перехопили.

В ніч проти четверга, 18 січня, Московську та Ленінградську області РФ атакували дрони. У Подільську лунали вибухи.

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Водночас у мережі опублікували відео з камер спостереження у Московській області. На них чути звуки вибухів:

Відео дня

У російському Міністерстві оборони ж кажуть, що дрони атакували не лише Московську область, а й Ленінградську.

"Черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області та одного перехоплено над територією Ленінградської області", – заявили у відомстві.

Інші новини РФ

Внаслідок збиття російського літака ДРЛВ А-50 було ліквідовано чимало окупантів. Серед них – полковник, підполковник, два майори та військовослужбовці у нижчих званнях. Водночас під час ураження Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.

Тим часом у Башкортостані спалахнули масштабні протести після засудження місцевого активіста до 4 років позбавлення волі. Повідомлялося про сутички з ОМОНом. Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що протести можуть поширитися і на інші регіони РФ.

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